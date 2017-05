Dokter Zonderland wil nog even turner blijven: dat is een fijn gevoel

Het EK van vorige maand in Cluj liet Zonderland nog schieten omdat hij de voorkeur gaf aan studie en stages. Hij is vastbesloten in oktober mee te doen aan het WK in Montréal.

Sterker: de 31-jarige routinier kijkt al verder dan dat WK. "Ik heb het idee dat ik na Montréal nog niet klaar ben. Ik merk dat ik nog steeds vooruitgang boek. Dus een jaartje erbij, daar ben ik ook weer wat zekerder van."

Epke Zonderland beseft dat hij in een luxepositie verkeert. "Ik word niet gedwongen een keuze te maken. Zolang ik plezier heb in de sport, kan ik het blijven voortzetten. En als dat niet meer zo is, heb ik een hele leuke andere uitdaging. Dat is een prettig gevoel."