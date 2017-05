De sport van zaterdag bij de NOS

's Middags is er op NPO 1 een extra uitzending van Studio Sport met de eerste finalewedstrijd tussen de handballers van Limburg Lions en Volendam. De wedstrijd in Sittard begint om 15.30 uur en bijna tegelijkertijd start in Amsterdam het tweede halvefinaleduel tussen de hockeyers van Amsterdam en Rotterdam.

Het hockeyduel, waarbij Rotterdam zich bij winst plaatst voor de finale, is live te zien op NOS.nl.

In de late uitzending van Studio Sport, voor een keer op NPO 3 in verband met het Eurovisie Songfestival, komen de Giro en de play-offs in het hockey en het handbal nog een keer in samenvatting voorbij.

Er is ook aandacht voor de Diamond League-wedstrijden in Sjanghai, de kwalificatie voor de Grand Prix van Spanje en een vooruitblik op de laatste speelronde van de eredivisie.