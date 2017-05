De grote kanshebbers bij Songfestival: breekbaar óf ironisch en uitbundig

Toch benadrukt Gabbani dat ondanks alle frivoliteit 'Karma van de westerling' een filosofische boodschap heeft. "Het gaat over de pogingen van de mensen in het Westen om de oosterlingen te kopiëren in hun zoektocht naar innerlijke rust. En uiteindelijk realiseren we ons dat we allemaal naakte apen zijn, zoals Desmond Morris al zei."

Met verwijzingen naar Boeddha, Marx en Shakespeare huppelt Gabbani langs observaties over de moderne mens. "Intelligentie is achterhaald. Makkelijke antwoorden, waardeloze dilemma's", zingt de Italiaan. "Wat er ook gebeurt, panta rhei en Singing in the rain."

Het nummer heeft alles in zich om een zomerhit te worden: in Italië haalde de single dubbel platina in een maand. Gabbani bereidt al een Europese tour voor.

Emotionele fado

Salvador Sobral blijft weg van grote thema's en spektakel. In het ingetogen Amor Pelos Dois zingt hij over een verloren liefde. "Mijn hart kan liefhebben voor ons beiden", smeekt hij in de emotionele fado.