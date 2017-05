'Banken rekenen te veel risico-opslag bij hypotheek'

Een aantal banken rekent een te hoge risico-opslag bij hun spaarhypotheken. Dat beweert de Stichting Woekerrente. De stichting wil dat de banken hiermee stoppen en eist een vergoeding voor bezitters van zo'n spaarhypotheek. Het zou kunnen gaan om enkele duizenden euro's over de hele looptijd van een hypotheek.

In het hypotheekbedrag dat een klant betaalt, zit een risico-opslag. Dat is een percentage over het geleende bedrag voor het risico dat de bank het geld niet terug krijgt. Gaandeweg de looptijd van een hypotheek kan dat risico afnemen.

"Bijvoorbeeld als de waarde van het huis inmiddels is gestegen", zegt Rob Okhuijsen van de Stichting Woekerrente. "Dat betekent dat de bank dus meer geld krijgt bij een gedwongen verkoop van de woning en daarmee neemt het risico dat de bank het geleende geld niet terugkrijgt af."

Daarnaast neemt het risico af omdat iemand met een spaarhypotheek ieder jaar weer meer heeft gespaard. "Dus als op een hypotheek van bijvoorbeeld twee ton halverwege de looptijd al een ton is gespaard, is het risico voor de bank ook een stuk kleiner dat ze die twee ton niet terugkrijgen."

Enkele tientjes per maand

Veel banken houden rekening met dat lagere risico en passen de risico-opslag aan als de hypotheek wordt verlengd vanwege een aflopende renteperiode. "Het gaat om percentages van 0,2 of 0,3 procent over het hypotheekbedrag", zegt Hans André de la Porte van Vereniging Eigen Huis. "Dat kan toch om enkele tientjes per maand gaan."

Volgens onderzoek van Vereniging Eigen Huis passen vier banken bij spaarhypotheken de risico-opslag niet automatisch aan: Achmea, Delta Lloyd, ING en SNS. "We vragen die banken dus nu om dat wel te gaan doen en om klanten die het betreft te compenseren. ING heeft al gezegd dat ze het gaan doen. Obvion deed het ook niet, maar past de risico-opslag inmiddels wel aan. Obvion vragen we dus klanten die de afgelopen jaren te veel hebben betaald te compenseren."

Automatisch

SNS zegt in een reactie dat de risico-opslag bij diverse hypotheekvormen wel automatisch wordt aangepast, maar bij spaarhypotheken niet. "Omdat het niet automatisch onder de streep iets oplevert voor klanten", zegt een woordvoerder van SNS. "Dat heeft met de hypotheekvorm te maken en met fiscale regels."

Als klanten denken dat hun huis in waarde is gestegen, kunnen ze dat melden bij SNS. "En dan bekijken we of de risico-opslag kan worden aangepast. Dat doen we ook als de waarde echt duidelijk is gestegen."

Volgens de woordvoerder zit er ook nog een andere kant aan het verhaal. "Stel dat je automatisch de risico-opslag verlaagt bij een waardestijging, wat doe je dan bij een waardedaling? Wij hebben nog nooit een risico-opslag verhoogd. Dat moet je ook in het totale plaatje meenemen."