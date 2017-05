Doodgeschoten wolf laat conflict tussen jagers en beschermers in VS zien

In het Amerikaanse nationale park Yellowstone is vorige maand een zeldzame witte wolf doodgeschoten. Het vrouwtje had verschillende wonden, was niet meer te redden en is door gewaarschuwde parkwachters afgemaakt. Een autopsierapport dat gisteren openbaar werd gemaakt bevestigt dat er op de wolf is geschoten.

Het dier was 12 jaar oud en de leider van haar roedel. Haar dood wordt door het park hoog opgenomen omdat het illegaal is om op witte wolven te jagen in Yellowstone. Na de zomer mag er wel in andere delen van Wyoming, de staat waarin het park voor het grootste deel ligt, op grijze wolven worden gejaagd.

Ongedierte

Wolven die buiten het park komen vallen soms vee aan. Boeren in de omgeving van het park, jagers en andere tegenstanders zien de dieren daarom als ongedierte. Ze willen de wolvenjacht die enkele jaren geleden werd verboden graag hervatten en worden in dat streven gesteund door een federale rechter, die de wolf eerder dit jaar van een lijst met bedreigde diersoorten in Wyoming schrapte.

Motief schutter

Wie de witte vrouwtjeswolf in Yellowstone heeft neergeschoten is niet bekend, maar dierenrechtenactivisten hebben weinig twijfel over het motief van de dader.

Voorzitter Marc Cook van de organisatie Wolves of the Rockies speculeert er in Amerikaanse media lustig op los. "De schutter zou heel goed iemand kunnen zijn die boos is op de herintroductie van wolven in Yellowstone, meer dan twintig jaar geleden."

Het park en de wolvenrechtenorganisatie hebben samen 10.000 dollar uitgeloofd voor de tip die leidt tot de arrestatie en veroordeling van de schutter.