Milieu-activisten opgepakt in Van Gogh Museum

De Amsterdamse politie heeft gisteravond acht actievoerders opgepakt in het Van Gogh Museum. Ze hielden een onaangekondigde demonstratie tegen olieconcern Shell, dat een sponsordeal heeft met het museum.

Vrouwen in witte jurken van Fossil Free Culture stonden op een trap in het museum en dronken een zwarte vloeistof die op olie moest lijken uit Sint Jakobsschelpen, het logo van Shell. De vrouwen smeerden zich ook in met het spul.

Rietsuiker

Volgens de politie kwam de nep-olie ook op de grond en was er sprake van vernieling. De acht actievoerders werden opgepakt wegens lokaalvredebreuk.

Een woordvoerder van Fossil Free Culture spreekt tegen dat het zwarte goedje schade kan veroorzaken. Het zou biologische rietsuikermelasse zijn, die uitvoerig is getest.