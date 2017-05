Zeilsters Zegers en Van Veen verzekerd van EK-brons

Zeilsters Afrodite Zegers en Anneloes van Veen zijn al zeker van een EK-medaille in de 470-klasse. Met alleen de medalrace nog te gaan zijn ze niet meer te achterhalen door de nummer vier in de stand, Noya Bar-Am en Nina Amir uit Israƫl.

In de enige race van vrijdag eindigde het Nederlandse koppel in de wateren van Monte Carlo als derde en staan ze eerste in de tussenstand (49 punten).

Omdat de concurrentie punten liet liggen, liep de marge met de nummers twee en drie op tot respectievelijk 7 en 13 punten.

Geen goede start

Van Veen: "Onze start was niet goed, maar we bleven geduldig en daardoor kwamen we in de toptien bij de eerste bovenboei. Daarna hebben we het slim en tactisch aangepakt en op weg naar de finish nog wat bootjes gepakt."