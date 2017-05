Van der Breggen ook tweede in bergrit Californië

Katie Hall heeft de tweede etappe van de Ronde van Californië gewonnen en daarmee ook het leiderstricot in de wacht gesleept. De Amerikaanse van United Healthcare soleerde in de 108 kilometer lange bergetappe met start en finish in South Lake Tahoe naar de zege.

Net als in de eerste rit moest Anna van der Breggen zich met de tweede plaats tevreden stellen.

Nadat Dagget Summit, waarvan de top op tien kilometer van de finish lag, bedwongen was, begon een kopgroep van tien rensters aan de finale. Van der Breggen opende de aanval en reed ook weg bij haar metgezellen, maar de 27-jarige olympisch en Europees kampioene werd in de laatste kilometer toch nog overvleugeld door de drie jaar oudere Hall.

Tweede, tweede en tweede

Hall nam ook de leiderstrui over van haar landgenote Megan Guarnier. Van der Breggen is tweede op drie seconden.

De vierdaagse Ronde van Californië eindigt zondag in Sacramento. De laatste twee ritten kennen een spiegelvlak parcours.