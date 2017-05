Ajax-vrouwen nog geen kampioen na gelijkspel tegen Twente

Het vrouwenteam van Ajax is er niet in geslaagd om drie speelronden voor het einde al de landstitel te bemachtigen. Naaste belager FC Twente hield Ajax op de Toekomst op 1-1.

Met nog twee competitiedagen in de eredivisie te gaan blijft het gat van Ajax met vijfvoudig landskampioen Twente vijf punten.

Marjolijn van den Bighelaar opende op de Toekomst de score voor Ajax met een fraaie halve omhaal. Ajax had na de vroege voorsprong de touwtjes tot de rust stevig in handen en Desiree van Lunteren was met een hard schot dicht bij de 2-0.