Kapitein van rampschip Costa Concordia 16 jaar de gevangenis in

Kapitein Schettino is definitief veroordeeld tot 16 jaar gevangenisstraf voor zijn rol bij de scheepsramp met het cruiseschip Costa Concordia in 2012 in Italië. Daarbij kwamen 32 mensen om het leven.

De hoogste rechtbank in Italië heeft de straf van een lagere rechtbank bevestigd. Schettino werd in 2015 al schuldig bevonden aan doodslag, het veroorzaken van een schipbreuk en het in de steek laten van de passagiers. De kapitein ging als een van de eersten van boord.

Geluidsopnamen van zijn gesprekken met de kustwacht die na de ramp vrijkwamen, veroorzaakten een enorm schandaal. Te horen was hoe Schettino een woedende havenmeester weerstond en hardnekkig weigerde terug aan boord te gaan.

Aan boord van de Costa Concordia waren meer dan 4200 passagiers en bemanningsleden, toen het voor de kust van het Italiaanse eiland Giglio op de rotsen liep, kapseisde en zonk.