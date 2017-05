Waarschuwing voor grote internationale gijzelsoftware-campagne

Over de hele wereld zijn meldingen gedaan van grootschalige zogenoemde ransomware-aanvallen zoals vanmiddag in Groot-Brittanniƫ. De BBC meldt dat er ook in de VS, China, Rusland, Spanje, Italiƫ, Vietnam en Taiwan dergelijke cyberaanvallen zijn uitgevoerd, waarbij computersystemen gegijzeld worden. Volgens onderzoekers houden de aanvallen verband met elkaar.

Het Nederlandse Nationaal Cyber Security Centrum (NCSC) waarschuwt dat er een "grote internationale ransomware-campagne" aan de gang is. "Let extra op bij het openen van e-mail vanuit niet vertrouwde bronnen." Er zijn geen meldingen van de gijzelsoftware in Nederland. Volgens het NCSC is het dreigingsniveau voor Nederland ook niet verhoogd na de aanvallen.

De waarschuwing is gestuurd naar "vitale sectoren", zoals gas-, water-, en elektriciteitsbedrijven. Ook ziekenhuizen zijn gewaarschuwd.

74 landen

Volgens beveiligingsbedrijf Kaspersky is de ransomware in 74 landen gemeld. Het bedrijf zegt dat er nog steeds meldingen binnenkomen.