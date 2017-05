Nog twaalf relschoppers aangehouden voor geweld na Excelsior-Feyenoord

De politie in Rotterdam heeft opnieuw twaalf mensen geïdentificeerd die afgelopen zondag meededen aan de rellen die ontstonden na de eredivisiewedstrijd Excelsior-Feyenoord. De mannen worden ervan verdacht dat ze geweld hebben gepleegd tegen de politie. De verdachten zijn aangehouden of er is een afspraak gemaakt dat ze zich vandaag nog melden.

Elf van de verdachten hebben contact gezocht met de politie nadat foto's waar zij herkenbaar op stonden online waren gepubliceerd. Een twaalfde is herkend door de politie en gearresteerd.

De verdachten zijn tussen de 13 en 32 jaar oud en komen bijna allemaal uit de regio Rotterdam. Ze worden ervan verdacht dat ze vuurwerk en stenen hebben gegooid naar agenten en paarden.

Maatregelen

Na de rellen publiceerde de politie 22 foto's van mensen die verdacht worden van betrokkenheid bij de rellen. Vandaag voegde de politie daar nog acht foto's aan toe.

Afgelopen zondag slaagde Feyenoord er niet in Excelsior te verslaan en landskampioen te worden. Dit weekend maakt de Rotterdamse club opnieuw kans op de kampioenstitel. De gemeente Rotterdam heeft maatregelen genomen om geweld rond de wedstrijd te voorkomen.