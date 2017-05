Kabinet: ruim 2 miljard euro bespaard door minder regels

De kosten voor burgers en ondernemers om aan allerlei overheidsregels te voldoen, zijn in de afgelopen vier jaar met 2,48 miljard euro afgenomen, zegt het kabinet.

Het nu demissionaire kabinet had als doel om in de periode 2012-2017 2,5 miljard euro te besparen op regeldruk. Die doelstelling is nu dus 'vrijwel volledig' behaald, schrijven minister Kamp van Economische Zaken en minister Plasterk van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties in een brief aan de Tweede Kamer.

Digitaal

De vermindering van de regeldruk komt doordat regels zijn vereenvoudigd of ruimer kunnen worden uitgelegd, of doordat het voor burgers en ondernemers gemakkelijker is geworden om zich eraan te houden.

Als voorbeeld noemt het kabinet de digitale berichtenbox MijnOverheid, waarin burgers bij al hun gegevens kunnen van bijvoorbeeld de Belastingdienst en de Sociale Verzekeringsbank. Ondernemers besparen tijd en geld doordat ze hun facturen sinds 1 januari 2017 digitaal naar de overheid kunnen sturen in plaats per post.

Toezichthouder

Om te zorgen dat de regeldruk ook in de toekomst laag blijft, komt er op 1 juni 2017 een aparte toezichthouder, het Adviescollege Toetsing Regeldruk (ATR). Het ATR volgt het huidige adviescollege Actal op.