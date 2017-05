Nog niet als imam, maar moskeekoepel wil belangrijkere rol vrouwen

Wadud is op uitnodiging van publiciste Hasna El Maroudi naar Nederland gekomen om te spreken over de rol van de vrouw in de Islam. Volgens haar wordt de Koran vooral vanuit een mannenperspectief bekeken, terwijl de Koran gelijkheid tussen mannen en vrouwen nastreeft.

Imam

Imams zijn vrijwel altijd mannen. Volgens docent Islamologie Welmoet Boender, die een online cursus maakte over het beroep van de imam, is dat onder andere vanuit traditie zo geboren. "Voor mannen is het binnen de islam verplicht om naar de moskee te gaan, voor vrouwen niet. Een andere reden waarom de imam een man is, is dat wordt gedacht dat de vrouw kan afleiden door haar seksuele aantrekkingskracht."

Het betekent volgens Boender niet dat er geen vrouwelijk leiderschap binnen de moskee is. "Er is de afgelopen twintig jaar veel ontwikkeling geweest", vertelt ze. "Vrouwen leiden commissies, zitten soms in het bestuur van de moskee. Het is dus niet zo dat vrouwen aan het begin staan om te vechten voor hun plek."

Moskeekoepel

Maar volgens de Raad voor Marokkaanse Moskeeën kan dat nog beter. Zij willen de rol van vrouwen in de moskee vergroten. "Besturen van Marokkaanse moskeeën bestaan nu nog te vaak uit uitsluitend mannen", zegt woordvoerder Said Bouharrou. "Dat zou anders moeten zijn om de emancipatie van vrouwen binnen de Islam te laten toenemen."

"Mannen interpreteren de Islam vanuit het perspectief van de man. Binnen de Islam hebben vrouwen ook een belangrijke rol en dat komt soms niet goed naar voren. Die perspectieven kunnen moslima's overbrengen in nota's en het beleid van de moskee."

Volgens Bouharrou is het ook belangrijk voor vrouwelijke moskeebezoekers dat zij terecht kunnen bij vrouwelijke bestuursleden. "Zij willen met hun prangende, persoonlijke vragen liever terecht bij een vrouw. Het is belangrijk dat dat kan."