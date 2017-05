Supportershome FC Twente blijft dicht

Het supportershome van FC Twente in stadion Grolsch Veste blijft voorlopig dicht. Supportersvereniging Vak P wilde bij de laatste competitiewedstrijd op zondag de deuren van het honk weer openen, maar de rechter in Almelo heeft het verzoek daartoe afgewezen.

Het supportershome werd begin april gesloten omdat er volgens de gemeente Enschede sprake was van georganiseerde criminaliteit. De politie had bij een inval tijdens de wedstrijd tegen PSV cocaïne gevonden en zegt dat er in drugs werd gehandeld. Daarop sloot burgemeester Van Veldhuizen het supportershome voor een jaar.

Vak P had aangedrongen op een opening op zondag, als FC Twente de laatste competitiewedstrijd speelt tegen FC Groningen. De vereniging zou financieel afhankelijk zijn van de inkomsten van het supportershome.

'Alternatief scenario'

De politie vond in het supportershome ruim 17 gram coke. Bij hoeveelheden vanaf 0,5 gram mocht de gemeente in actie komen. De sluiting is dan ook niet onrechtmatig, zegt de rechter.

Ook gaat de rechtbank niet mee in het "alternatieve scenario" dat Vak P op de zitting had gepresenteerd. Volgens de vereniging is het mogelijk dat enkele leden cocaïne bij zich hadden voor eigen gebruik. Die zou op de grond zijn beland toen de politie-inval begon.

De sluiting van het supportershome in Grolsch Veste duurt tot april volgend jaar. Vak P kan niet in beroep gaan tegen de uitspraak.