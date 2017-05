Vloer stadhuis Woerden stort in bij renovatie, bouwvakker onder puin

Bij de renovatie van het stadhuis in Woerden zijn vanochtend twee betonnen vloeren ingestort. Er ligt een bouwvakker onder het puin. Hulpdiensten kunnen het gebouw niet in vanwege instortingsgevaar.

Het lijkt erop dat een vloer van de tweede etage is losgeraakt en ook de vloer op de eerste etage heeft laten instorten, meldt RTV Utrecht. Het gaat om twee vloerplaten van 8 bij 8 meter.

Het Woerdense stadhuis verkeert in slechte staat. In 2015 heeft de gemeenteraad besloten tot een ingrijpende renovatie. Van het bestaande pand blijft het grootste deel aan de Blekerijlaan behouden. Een deel wordt gesloopt, daarvoor komt een nieuwe raadzaal in de plaats.