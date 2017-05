In Conte heeft Chelsea een nieuwe muze gevonden

De start was haperend. Maar naarmate de motor op toeren kwam, bleek de machine steeds moeilijker te stoppen. Chelsea kan vanavond de heerschappij in de Engelse competitie bekronen met de zesde landstitel.

Als het tegen West Bromwich Albion niet gebeurt, dan gebeurt het maandag wel tegen Watford, want geen weldenkend mens gelooft dat 'The Blues' de voorsprong van zeven punten ten opzichte van Tottenham Hotspur nog weggeven.

Nadat Leicester City vorig seizoen de meest sensationele titel in de Engelse voetbalgeschiedenis had weggekaapt, krijgt de Premier League nu dus weer een min of meer verwachte kampioen.

Weer op de rails

Maar ís dat wel zo? Aanvankelijk leek de komst van trainer Antonio Conte geen succes. De Italiaan die met Juventus drie landstitels op rij veroverde, dreigde de trein in Londen maar niet op de rails te krijgen.