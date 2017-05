OG3NE wordt gewaardeerd, maar wie kan die dansende aap verslaan?

Wat dat betreft maakte OG3NE een goede indruk op het publiek, dat aan het begin van de avond juist wat mat was, zag Van der Zande. "Het was een wat stugge zaal. Er werd vooraf eigenlijk niet gedanst en maar af en toe met een vlaggetje gezwaaid. Het kwam eigenlijk pas bij het begin van de show los."

Vooral door het Roemeense Yodel it! kwam de sfeer erin, vlak voor het optreden van OG3NE. "Lights and Shadows was wel even een overgang, maar de dames kwamen zwaaiend op en gaven een strakke show weg. Er gebeurde niet zoveel op het podium, maar de zangkwaliteit was goed. En na het optreden barstte het los in het publiek, dus je merkt dat het gewaardeerd wordt."

Aanstekelijk of ingetogen?

Als OG3NE de voorspelling van de bookmakers waarmaakt, eindigen ze hoger dan Douwe Bob, die vorig jaar op de elfde plek eindigde. De laatste keer dat ons land de zangwedstrijd won, was in 1975 met Teach-Ins Ding-a-dong.

Aan de finale van zaterdag doen 26 landen mee: de twintig landen die de halve finales doorkwamen, gastland Oekraïne en de Big Five die altijd meedoen, Duitsland, Frankrijk, Italië, Spanje en het Verenigd Koninkrijk.