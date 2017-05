Mexicaanse zakenvrouw vermoord die opkwam voor vermisten

In Mexico is een moordaanslag gepleegd op de prominente mensenrechtenactiviste Miriam Rodriguez. Ze werd in haar huis neergeschoten en overleed op weg naar het ziekenhuis. De daders zijn gevlucht.

Rodriguez was een zakenvrouw die zich het lot aantrok van honderden mensen die tijdens de drugsoorlog zijn verdwenen. Ze was er persoonlijk bij betrokken: In 2014 werd haar dochter ontvoerd en vermoord door een drugskartel. Dankzij haar speurtocht werd de zaak opgelost en werden de daders gepakt en veroordeeld.

In de jaren daarna ontpopte zij zich als de leider en spreekbuis van enkele honderden Mexicaanse families die wilden weten wat er met hun ontvoerde familieleden was gebeurd.

Politiebescherming

Rodriguez woonde in de deelstaat Taumilapas, in het noordwesten van Mexico. Volgens een woordvoerder van justitie kreeg ze politiebescherming. Dat kwam erop neer dat er drie keer per dag een politiepatrouille naar haar huis reed.

De Mexicaanse commissie voor de mensenrechten heeft de aanslag veroordeeld en stelt dat de regering niet in staat is zijn burgers te beschermen.

In de drugsoorlog zijn in heel Mexico tienduizenden mensen verdwenen. Het geweld heeft de afgelopen tien jaar zeker 100.000 mensen het leven gekost.