'Het is toch wel lekker als je je land hoort'

De vriend van Shelly, Rory de Kievit, schreef de muziek voor het songfestivallied van OG3NE. Hij zat gisteravond samen met de dames te wachten op de uitslag. "We zaten vreselijk in spanning en hoopten dat we snel genoemd zouden worden, maar dat bleef maar uit." Uiteindelijk kwam toch het verlossende woord. De zangeressen werden als negende genoemd.

Ook De Kievit kijkt terug op een mooi optreden. "Het kwam nog veel beter over dan ik het geschreven heb. Je probeert het je van te voren voor te stellen, maar pas als je hier bent zie je toch pas hoe het echt is."

Vader Rick Vol, die de tekst van het lied schreef, is apetrots op zijn dochters. "Het was echt spannend. Je denkt 'het zal toch niet?', want het kan natuurlijk heel anders lopen. Dat zie je met voetbal ook."

Ongeneeslijk ziek

Moeder Isolde heeft de zusjes direct na de halve finale gebeld, vertelt Lisa tegen het ANP. "Ze is blij voor ons dat we door zijn, en blij dat we dit hebben kunnen doen vanavond."

De moeder van OG3NE is ongeneeslijk ziek en kon er daarom niet bij zijn in Kiev. Het nummer Lights and Shadows is een ode aan haar.