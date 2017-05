Bosz: als je in de finale staat, moet je 'm ook winnen

Alsof het een willekeurige competitiewedstrijd was. Zo stond Ajax-trainer Peter Bosz de pers te woord nadat zijn ploeg de finale had bereikt van de Europa League. Zijn eerste als trainer.

"Als je in de finale staat, moet je 'm ook winnen", was de nuchtere tekst van Peter Sylvester Bosz uit Apeldoorn, de man die Louis van Gaal opvolgt als trainer die Ajax naar een eindstrijd loodst in Europa.

"Over twee wedstrijden gezien hebben we terecht de finale gehaald vind ik."