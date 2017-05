"Rijk moet historische scheepswrakken beter beschermen"

Het Rijk moet meer doen om historische scheepswrakken in de Waddenzee en de Noordzee te beschermen. Dat schrijven vijf kustprovincies in een brief aan minister Bussemaker.

Als er niet wordt ingegrepen, dreigen honderden van die historische scheepswrakken en hun soms kostbare lading te verdwijnen, zeggen de provincies.

Onderzoek

De provincies willen de scheepswrakken in beeld brengen. Op basis van dat onderzoek kan bekeken worden of er meer maatregelen nodig zijn om veilig te stellen wat van waarde is.

Maritiem archeoloog Yftinus van Popta beaamt dat. "Er verdwijnt heel veel erfgoed", zegt hij tegen RTV Noord. "Terwijl de wrakken veel waardevolle informatie geven over bijvoorbeeld handelscontacten en - steden".

Bedreigd

De schepen worden bedreigd door de stroming in de zee. Wrakken komen daardoor bloot te liggen en gaan rotten. Ook de aanleg van mosselbanken bedreigt het maritieme erfgoed.

Van Popta pleit voor het afdekken van de wrakken. "Dat doe je in principe met zand en doek. Dan blijft het wrak op de bodem liggen, zodat je er later nog onderzoek kunt doen."