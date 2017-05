Van Gerwen als nummer één naar play-offs Premier League

Michael van Gerwen heeft zich donderdag als nummer één geplaatst voor de play-offs van de Premier League darts. De Brabander versloeg in zijn laatste partij in de groepsfase in Aberdeen Gary Anderson met 7-4.

Door de zege werd Van Gerwen met 24 punten eerste in de poule. De regerend wereldkampioen was al zeker van deelname aan de play-offs. Anderson, die eveneens al verzekerd was van een plek bij de laatste vier, werd met 18 punten vierde.

Van Barneveld lijdt forse nederlaag

Raymond van Barneveld nam met een forse nederlaag afscheid van de Premier League. De Schot Peter Wright stuurde de Hagenaar met liefst 7-1 naar huis. 'Barney' was al kansloos voor deelname aan de play-offs, volgende week donderdag en vrijdag in Londen.

Wright was al zeker van een plek bij de laatste vier en eindigde met 23 punten als tweede. Phil Taylor plaatste zich als laatste voor de play-offs en werd met 19 punten derde. De zestienvoudig wereldkampioen had voldoende aan een 7-5 overwinning op Adrian Lewis.

In de halve finales neemt Van Gerwen het nu op tegen Gary Anderson en Peter Wright speelt tegen Phil Taylor.