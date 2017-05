AH op vingers getikt om leeftijdsdiscriminatie

Supermarktketen Albert Heijn is schuldig bevonden aan leeftijdsdiscriminatie. Het College voor de Rechten van de Mens, dat in Nederland oordeelt over gelijke rechten, vindt dat AH bij vacatures niet specifiek had mogen vragen om scholieren of studenten, meldt De Gelderlander.

De uitspraak wordt volgens de krant over een paar dagen gepubliceerd. De zaak was aangespannen door het Gelderse bureau Ieder1Gelijk, dat zich sterk maakt voor gelijke behandeling.

De klacht werd ingediend over een Albert Heijn-winkel in Nijmegen die in een vacature voor een caissière had gevraagd om een scholier. Bij een andere AH in Nijmegen hing een oproep voor jongeren van 16 of 17 jaar.

Ervaring

De winkelketen spreekt tegen dat dit neerkomt op discriminatie, omdat de ervaring leert dat vooral jongeren op de baantjes solliciteren. Verder staat het iedereen vrij om te reageren en worden alle brieven "zonder aandacht voor leeftijd" in behandeling genomen, was volgens De Gelderlander de reactie.

Het klachtencollege zegt dat bij vacatures voor meer dan twaalf uur per week waarvoor bepaalde competenties worden gevraagd, niet bij voorkeur onder jongeren mag worden geworven.