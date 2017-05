De Ligt schor van het juichen na bereiken finale

Net als De Ligt was ook aanvoerder Davy Klaassen opgelucht toen het laatste fluitsignaal klonk. "De tweede helft was niet geweldig. En dan wordt het nog spannend."

Klaassen zag dat Ajax het na een goede eerste helft opeens weggaf. "We verkloten het in twee minuten." Twijfelde hij na rust over de kansen? "Het kan altijd gebeuren. Als 'ie verkeerd valt, kan het zo 4-1 staan."

Maar het bleef bij 3-1. "Feest in de kleedkamer", aldus de Ajacied.

Felicitaties Frank de Boer

En dan kwam Klaassen ook nog zijn oud-trainer Frank de Boer tegen. "Hij zei gefeliciteerd. Heel kort. Groots dat hij dat doet. Maar hij is ook gewoon Ajacied. Ik geloof niet dat hij denkt: oh, het is mij niet gelukt en Peter Bosz wel, dus dan gun ik het ze niet. Nee. Hij was heel blij en zag er trots uit."