Wie kijkt wat? Twee halve finales, twee verschillende fanclubs

In de kroegen in Amsterdam worden twee compleet verschillende halve finales uitgezonden. OG3NE treedt op bij het Eurovisie Songfestival en in de Europa League speelt Olympique Lyon tegen Ajax. Verslaggevers Roel Pauw en Kees van Dam kijken mee bij fans van Ajax en het Eurovisiesongfestival.

Voor de bezoekers van Café Montmartre is er geen discussie mogelijk: zij kijken vanavond naar het songfestival, zoals ze dat al jaren doen. "Als er bij Ajax wordt gescoord juichen we mee, maar we blijven wel Eurovisie kijken", zegt een barman. "Ik denk niet dat we onze gasten een plezier doen als we een voetbalwedstrijd uitzenden."

Aan de andere kant van de Halvemaansteeg, in hartje Amsterdam, zit de kroeg vol met Ajax-fans. "In de hele stad wordt het een groot feest", vertelt de uitbater. "Bij ons zit het waarschijnlijk helemaal vol. Dat wordt feest en gekkigheid."