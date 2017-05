Acteur Geoffrey Bayldon (Catweazle) overleden

Acteur Geoffrey Bayldon, in Nederland vooral bekend door zijn titelrol in de tv-serie Catweazle, is overleden, meldt de BBC. De Brit is 93 jaar geworden.

In die seriespeelde Bayldon een magiƫr uit de 11e eeuw, die door het verkeerd uitspreken van een toverspreuk in 1970 terechtkomt. Van Catweazle werden maar twee seizoenen gemaakt, die in 1970 en 1971 in Nederland werden uitgezonden.

Bayldon werkte tot op hoge leeftijd. In 2010 speelde hij nog een rolletje in een aflevering van de Britse komedieserie My Family. Daarna ging hij met pensioen.

In een interview vertelde Bayldon ooit dat hij tot twee keer toe de rol van Dr. Who afwees, de titelrol in de zeer succesvolle sciencefictionserie van de BBC.