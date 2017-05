Vier jaar cel geëist voor verduisteren miljoenenerfenis

Tegen een 54-jarige bankmedewerker uit Eelderwolde is vier jaar celstraf geëist. Volgens het Openbaar Ministerie verduisterde hij samen met een collega een erfenis van 4 miljoen euro van een toen 12-jarige jongen. De collega, een 38-jarige man uit Midwolda, hoorde vandaag twee jaar cel tegen zich eisen, meldt RTV Drenthe.

Beide mannen werkten in 2007 bij de Friesland Bank toen ze werden aangewezen als bewindvoerder van de 12-jarige. Zijn vader, oprichter van schoonmaakconcern Asito, overleed in dat jaar en legde zijn vermogen in de handen van de twee bankmedewerkers met wie hij al jaren zaken deed.

Beleggingsfonds

Kort daarna stapte de 54-jarige man over naar beleggingsbedrijf CEG/Reggehuys, waar hij mede-directeur werd. De erfenis gebruikte hij voor risicovolle beleggingen en het betalen van schulden. Dit alles ging met toestemming van zijn oud-collega uit Midwolda, die inmiddels voor zichzelf was begonnen als financieel adviseur.

Maar met het beleggingsbedrijf liep het niet goed af. De zaak ging failliet en de miljoenenerfenis van de jongen verdween in een bodemloze put.

Verduistering

Volgens het OM wisten de mannen dat het beleggingsfonds risicovol was en is er sprake van verduistering. De 54-jarige hoofdverdachte spreekt dat tegen. "Ik wilde het geld juist veiligstellen", zei hij tegen de rechter.

Het OM eiste naast de celstraf ook een beroepsverbod van vijf jaar tegen de hoofdverdachte uit Eelderwolde. Daarnaast wil het OM dat de mannen de 4 miljoen euro terugbetalen.

De destijds 12-jarige erfgenaam is inmiddels 21. Hij heeft een vrouw en twee kinderen en kampt volgens zijn huidige bewindvoerder met een belastingschuld van enkele miljoenen. Op 31 mei doet de rechtbank uitspraak.