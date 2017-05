Vervuilende scooters vanaf volgend jaar uit winkels

Er komen strengere regels voor scooters: vanaf 1 januari volgend jaar mogen viertakt scooters van de milieuklasse euro-2 en euro-3 niet meer verkocht worden. Dat schrijft staatssecretaris Dijksma van Milieu aan de Tweede Kamer.

Bedrijven zullen nog voor het einde van dit jaar hun bestaande modellen van de hand moeten doen. Na 1 januari mogen alleen nog scooters, bromfietsen en snorfietsen van de schonere milieuklasse euro-4 worden verkocht. Dat is een harde datum: er komt geen overgangsregeling voor de scooterbedrijven.

Staatssecretaris en scooterbranche onderhandelden ruim een jaar over een 'green deal' waarbij de branche in ruil voor een overgangsregeling beloofde de verkoop van zwaar vervuilende tweetakt scooters al vanaf begin dit jaar te staken.

Via de overgangsregeling zouden scooters die voldoen aan de euro-2- en euro-3-norm. dan wat langer verkocht mogen worden, maar de staatssecretaris schrijft nu van de green deal af te zien. "Naar huidig inzicht betekent dit het einde van de verkoop van de meest vervuilende tweetakt voertuigen, aangezien het erg duur is voor fabrikanten om deze tweetakt aan de nieuwe emissie-eisen te laten voldoen", aldus Dijksma.

Ruim een miljoen scooters

Het aantal brommers en scooters is de afgelopen tien jaar meer dan verdubbeld: van 690.476 tot 1.125846. Uit onderzoek van de GGD's is gebleken dat de eisen aan de uitstoot van de voertuigen nogal is achterbleven ten opzichte van het andere wegverkeer.

Milieu-organisaties zijn blij met de maatregelen: bijna een kwart van de luchtvervuiling komt door scooters, blijkt uit onderzoek.