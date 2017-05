AMC onderzoekt 300 mensen op resistente bacterie

Het Amsterdamse ziekenhuis AMC gaat 300 patiënten testen op de voor antibiotica resistente bacterie VRE. De bacterie is bij vijf patiënten van het ziekenhuis aangetroffen.

VRE is een bacterie die voorkomt in de darmen en voor gezonde mensen niet gevaarlijk is. Bij mensen die ernstig ziek zijn, kan de bacterie tot infecties leiden. Die infecties zijn moeilijk te behandelen, omdat de bacterie resistent is voor gangbare antibiotica.

Van de vijf patiënten bij wie de bacterie is aangetroffen, is er één daadwerkelijk ziek geworden. De patiënt kreeg infecties in de buikholte. Na een behandeling gaat het weer beter.

Het ziekenhuis gaat nu iedereen die op de twee afdelingen is geweest waar de bacterie is aangetroffen op VRE testen. Sommigen van hen zijn inmiddels ontslagen uit het ziekenhuis. Zij krijgen thuis een kit toegestuurd waarmee zij een uitstrijkje kunnen maken, dat ze moeten terugsturen naar het ziekenhuis.

De afdelingen waar de bacterie is aangetroffen worden grondig schoongemaakt, laat het ziekenhuis weten.