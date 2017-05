Ajax-fans maken zich op voor halve finale tegen Lyon

Ruim drieduizend Ajax-supporters hebben zich in Lyon verzameld om de halve finale van hun club in de Europa League tegen Olympique Lyon bij te wonen. Op het plein in de stad zijn de fans in het rood-wit al volop te zien.

Het merendeel van de supporters zal zich vanavond verzamelen op Place Bellecour en van daaruit naar het stadion gaan, dat 22 kilometer verderop ligt. De wedstrijd begint om 21.05 uur.