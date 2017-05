Relschoppers Rotterdam melden zich, meer arrestaties

Bij de politie zijn nog eens zeven verdachten bekend van de rellen in Rotterdam, zondag na de verloren wedstrijd van Feyenoord tegen Excelsior. Zes verdachten meldden zich nadat de politie beelden van ze had vrijgegeven. Een zevende verdachte werd herkend door agenten en is toen in de boeien geslagen.

De mannen van 18 tot 27 jaar worden verdacht van openlijke geweldpleging. Ze zouden onder meer stenen en vuurwerk naar de politie hebben gegooid. De meesten zijn inmiddels aangehouden; een paar verdachten moeten zich nog fysiek melden op het bureau.

Bureau Rijnmond

De Rotterdamse politie zette gisteren beelden van twaalf relschoppers online. Vandaag volgen meer foto's. Ook worden beelden getoond in het RTV Rijnmond-programma Bureau Rijnmond.

Bij de rellen werden zondag meer dan honderd mensen opgepakt. Van hen zijn er gisteren dertig voorgeleid. De politie en het Openbaar Ministerie doen er alles aan om zo veel mogelijk relschoppers zondag weg te houden uit de stad en bij de kampioenswedstrijd in De Kuip. Feyenoord kan dan tegen Heracles alsnog landskampioen worden.