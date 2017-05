Advies aan EU-hof: Uber moet in Europa taxi-regels volgen

Uber is deels een transportbedrijf en moet zich dus houden aan de regels die daarvoor gelden in Europa. Dat zegt de advocaat-generaal van het Europese Hof van Justitie, Maciej Szpuna, in zijn advies aan de rechters. Het bedrijf ziet zichzelf als onlinedienst.

Als onlinedienst zou het bedrijf niet gebonden zijn aan de regels voor de taxibranche en daardoor Uberpop kunnen aanbieden, waarbij met particuliere chauffeurs zonder vergunning wordt gereden.

Maar volgens het advies van de advocaat-generaal moet Uber mag dat dus niet. Als het Hof het advies van de advocaat-generaal overneemt zal Uberpop waarschijnlijk in heel Europa verboden worden. In Nederland is Uber eind 2015 al gestopt met Uperpop, nadat het OM met een strafrechtelijk onderzoek was begonnen.

Gemengde dienst

Volgens Szpuna is Uber juridisch gezien een gemengde dienst. De dienstverlening valt uiteen in twee delen: het bij elkaar brengen van chauffeurs en passagiers en het vervoer van passagiers.

Dat bij elkaar brengen zou je kunnen vergelijken met een app zoals Marktplaats. Maar volgens de advocaat-generaal is dat niet het belangrijkste onderdeel van Uber. Dat is het vervoer zelf. Daarnaast zijn de twee onderdelen onlosmakelijk aan elkaar verbonden, betoogt Szpuna.

Het is nu aan het Hof om hierover te oordelen, maar het advies wordt wel vaak overgenomen. "De conclusies zijn voor Uber een bloedneus, maar nog geen knockout", concludeert The New York Times.

Barcelona

De zaak was aangespannen door een beroepsorganisatie voor taxichauffeurs in Barcelona, die zich verzette tegen de aanwezigheid van Uberpop in de stad.

"We hebben het advies gezien en wachten op de uitspraak later dit jaar", zegt een woordvoerder. Volgens Uber zou de uitspraak weinig veranderen aan de manier waarop het bedrijf werkt. Wel zou het volgens Uber de noodzakelijke innovatie op de taximarkt in de weg zitten.