Loepzuiver OG3NE straalde voor vakjury, vanavond oordeelt de kijker

Nederland is het zesde land dat in Kiev optreedt, tussen Roemeniƫ en Hongarije in. "En van Roemeniƫ gaan we ongetwijfeld van alles van vinden vanavond", zegt Martijn van der Zande. "Dat is namelijk een hoop gejodel, een beetje jodelahiti. Hongarije is meer rap meets zigeunermuziek."

Toch doet Roemeniƫ het bij de wedkantoren iets beter dan Nederland. Van der Zande: "Zij staan op plek acht, boven Nederland die op de negende plaats staat. Maar het blijft natuurlijk altijd even afwachten." Hongarije staat daarentegen op plek twintig bij de bookmakers.

Lange dag

OG3NE haalt in ieder geval alles uit de kast om vanavond een finaleplaats te bemachtigen met hun Lights and Shadows. Tot die tijd is het een spannende dag. Met vanmiddag nog een repetitie. "Ze zullen het grootste gedeelte van de dag doorbrengen in de kleine kleedkamer waar het warm en benauwd is."

De halve finale is vanaf 21.00 uur te zien op NPO 1. Tegelijkertijd speelt Ajax in de halve finale van de Europa League tegen Olympique Lyonnais. Omroep AVROTROS is daarom volgens Van der Zande een beetje bang voor tegenvallende kijkcijfers.