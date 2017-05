Camera moet diefstal en vernieling op begraafplaats tegengaan

Begraafplaatsen in Noord-Holland gaan de vele diefstallen en vernielingen te lijf met cameratoezicht. In Heemskerk bij De Eikenhof hangen de camera's er sinds kort. Duinrust in Beverwijk gaat op korte termijn cameratoezicht realiseren.

Sinds begin dit jaar hebben dieven het gemunt op zilveren en koperen ornamenten, schrijft de regionale omroep NH. De politie IJmond heeft een aantal aangiften binnengekregen. Het probleem van diefstal en vernielingen op begraafplaatsen speelt al langer.

In Hoensbroek kwamen vorig jaar binnen drie weken 35 aangiftes binnen over het kapotmaken van zerken en versieringen. Heerlen koos toen niet voor cameratoezicht, omdat dit ten koste zou gaan van de intimiteit van het kerkhof. Wel lopen de wijkagent en toezichthouders extra rondes.

In Gelderland besloot het college van Tiel begin 2015 dat de camera die bij wijze van proef was opgehangen, permanent moest worden vanwege de vele vernielingen.

In Den Haag is in 2014 na herhaaldelijk vandalisme een camera aan het hek van begraafplaats Kerkhoflaan opgehangen.