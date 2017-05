Homostel haalde baby met hulp ambassade uit Cambodja

De Nederlandse ambassade in Singapore heeft onlangs een Nederlands homostel aan een paspoort geholpen voor hun uit een Cambodjaanse draagmoeder geboren baby. Cambodja heeft vorig jaar het commercieel draagmoederschap verboden. In Nederland is het al langer verboden.

De ambassade heeft toch meegewerkt, omdat de vader al eerder de ongeboren vrucht met toestemming van de ongehuwde zwangere vrouw in Nederland had erkend. Hierdoor kreeg het kind direct bij de geboorte het Nederlanderschap, stelt het ministerie van Buitenlandse Zaken in een verklaring.

Blanke Zuid-Afrikaanse

De vader, de 37-jarige Sander Verschuuren, bevruchtte volgens een reconstructie in de Volkskrant een eicel van een blanke Zuid-Afrikaanse, waarna de embryo in augustus vorig jaar werd ingebracht bij een 35-jarige Cambodjaanse fabrieksarbeidster. Verschuuren en zijn echtgenoot Karim Maasri hadden de blanke Zuid-Afrikaanse gekozen uit een fotoalbum van bemiddelingsbureau New Life.

Het stel betaalde 41.000 euro voor het totale 'draagmoederpakket', de draagmoeder kreeg zo'n 10.000 euro. Kort nadat de embryo bij haar was geplaatst, verbood Cambodja het commercieel draagmoederschap, zonder overgangsregeling voor ouders die al een kind verwachtten.

Verschuuren en Maasri kregen daarna geen contact meer met het bemiddelingsbureau. Daarom gingen ze zelf samen met de Volkskrant in Cambodja op zoek naar de draagmoeder. Nadat ze haar gevonden hadden, tekende zij papieren waarmee zij Verschuuren aanwees als de vader. Met die documenten erkende Verschuren daarna in Amsterdam de ongeboren vrucht als zijn toekomstige kind.

Ziekenhuis

Verschuuren was weer in Cambodja toen het kind, een jongetje, in een ziekenhuis in Phnom Penh werd geboren. Het kind had door zijn actie in januari direct de Nederlandse nationaliteit, maar om zijn zoon het land uit te krijgen had Verschuuren ook een Nederlands paspoort voor hem nodig. Omdat in Cambodja geen Nederlandse ambassade is, moest hij dat met zijn kind en de draagmoeder afhalen bij de Nederlandse ambassade in Singapore.

Eerst moesten hij en de draagmoeder daarvoor een aanvraag indienen. Dat gebeurde nog in het ziekenhuis in Phnom Penh. Verschuuren en de draagmoeder tekenden het aanvraagformulier in het bijzijn van een medewerker van de Nederlandse ambassade in Bangkok, die volgens Buitenlandse Zaken tijdens een regulier consulair bezoek in Cambodja was. De ambassademedewerker vroeg daarbij aan de draagmoeder of zij wist wat ze tekende en ervan op de hoogte was dat het ging om een paspoortaanvraag.

Twee weken later ging Verschuuren met de draagmoeder naar Singapore het paspoort afhalen voor hun baby. Verschuuren was nerveus, maar ze kwamen met het kind zonder problemen langs de Cambodjaanse douane. Na afloop vloog de draagmoeder terug naar Cambodja. Volgens het verslag in de Volkskrant was ze emotioneel. Tegen het bemiddelingsbureau had ze verteld dat ze al een kind had, maar in werkelijkheid was ze ongewild kinderloos en was ze zich aan de baby gaan hechten.