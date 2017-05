Celtics met een been in halve finales NBA play-offs

Voor de negende keer dit seizoen stonden Boston Celtics en Washington Wizards vannacht tegenover elkaar en weer won de thuisploeg. Met een 123-101 overwinning namen de Celtics een 3-2 voorsprong in de tweede ronde van de NBA play-offs.

Boston heeft nog één overwinning nodig om naar de halve finales tegen Cleveland Cavaliers te gaan, maar de volgende wedstrijd is weer in Washington. Een eventuele beslissende zevende wedstrijd is weer een thuisduel voor de Celtics.

Alle ballen op Bradley

Avery Bradley was de grote man bij Boston met 29 punten. Zo succesvol was hij nog nooit in de NBA play-offs. Het merendeel van die punten (25) maakte Bradley in de eerste helft en mede daardoor konden de Celtics vroeg uitlopen naar een voorsprong van 22 punten.

De winst kwam daarna geen moment meer in gevaar.