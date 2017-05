Kort geding Milieudefensie tegen staat om schone lucht

Milieudefensie wil een kort geding beginnen tegen de staat om schonere lucht af te dwingen. De milieuorganisatie heeft de overheid vorig jaar al voor de rechter gedaagd, maar er is nog geen zicht op een eerste zittingsdatum.

"Ieder jaar overlijden duizenden mensen door luchtvervuiling en een veelvoud daarvan wordt ziek als gevolg van schadelijke uitstoot", zegt Anne Knol van Milieudefensie. "Er zijn nog steeds tientallen plekken in Nederland waar de uitstoot van stikstofdioxide en fijnstof hoger is dan volgens de Europese norm."

Milieudefensie daagde de overheid vorig jaar augustus al voor de rechter. De landsadvocaat kwam in november met een schriftelijk verweer, waarop de rechtbank een zittingsdatum zou bepalen. "Die had er nu al lang moeten zijn, maar ik kreeg te horen dat het mogelijk pas 2018 wordt", zegt advocaat Phon van den Biesen, die optreedt namens Milieudefensie.

Geschikte datum

Volgens de rechtbank van Den Haag is er inderdaad nog geen zicht op een zittingsdatum. "Maar deze termijn is niet ongebruikelijk", zegt een woordvoerder. "De planners hebben tijd nodig om een geschikte datum te vinden waarop er rechters beschikbaar zijn en de beide partijen ook kunnen."

Voor Milieudefensie duurt dat nu te lang en de organisatie gaat dezelfde zaak nu starten als kort geding. De organisatie kan dat uit eigen middelen betalen, maar wil via crowdfunding ook geld binnenhalen om de zaak te bekostigen. "Op die manier willen we ook laten zien dat de zaak draagvlak heeft", aldus een woordvoerder van Milieudefensie. "Als we 9500 euro hebben opgehaald, starten we de zaak. We gaan ervan uit dat dat geen probleem is. Voor de vorige zaak haalden we 25.000 euro op."

Schonere lucht

Het ministerie van Infrastructuur en Milieu liet in het eerste verweer al weten dat de luchtkwaliteit de laatste jaren flink is verbeterd. "Er is een Nationaal Samenwerkingsprogramma Luchtkwaliteit waarin allerlei partijen actie ondernemen. Dat heeft nu al tot schonere lucht geleid en we gaan door om de bestaande plekken die nog problematisch zijn ook aan te pakken", aldus een woordvoerder van het ministerie.

Milieudefensie erkent dat de luchtkwaliteit de afgelopen jaren is verbeterd. "Maar op 99 plekken zitten we nog boven de Europese norm en dat moet snel verbeteren", zegt Knol. "Nederland is daarvoor ook op de vingers getikt door de Europese Commissie."

Milieudefensie stelt onder meer voor om oude auto's sneller te vervangen, de aanschaf van elektrische voertuigen fiscaal te stimuleren en landbouw-uitstoot te verlagen. Behalve het verkeer is ook de intensieve landbouw een oorzaak van te hoge concentraties stikstofdioxide, zegt de actiegroep.