In het westen van India zijn zeker 22 mensen om het leven gekomen toen een muur van een gebouw instortte. In het gebouw was een huwelijk aan de gang.

Volgens lokale media zijn onder de doden zeker vier kinderen. Enkele tientallen mensen raakten gewond. Het gebouw stortte in tijdens een zware storm.

In India zijn veel gebouwen van slechte kwaliteit. Aannemers gebruiken vaak goedkope materialen en brengen vaak extra verdiepingen aan terwijl daar geen toestemming voor is.