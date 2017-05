Ontslagen Comey neemt afscheid in brief: 'het is voorbij, het is oké'

"Ik heb er lang in geloofd dat een president een FBI-directeur kan ontslaan om wat voor een reden dan ook, of zelfs zonder reden", zegt voormalig FBI-directeur James Comey in zijn afscheidsbrief aan collega's en vrienden. CNN kreeg de brief in handen.

"Maar ik ga het niet hebben over de beslissing of de manier waarop de beslissing werd genomen", schrijft hij verder.

Rusland

Comey werd gisteren op staande voet ontslagen door de Amerikaanse president Donald Trump. Hij leidde het onderzoek naar de Russische inmenging bij de presidentsverkiezingen van vorig jaar. Leden van het campagneteam van Trump zouden contacten hebben gehad met Rusland.

"Het is voorbij en het is oké", schrijft Comey in zijn brief. "Ik heb jullie al eerder gezegd dat in moeilijke tijden het Amerikaanse volk de FBI als een rots in de branding moet zien."