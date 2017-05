Ruzie op Middellandse Zee over migrantenboot

Op de Middellandse Zee is de Libische kustwacht bijna in aanvaring gekomen met een schip van een Duitse hulporganisatie. Dat gebeurde in de buurt van een bootje vol migranten.

Het houten bootje met aan boord bijna 500 migranten voer zo'n dertig kilometer ten noorden van de Libische kust en was op weg naar Italië. De kustwacht onderschepte de boot om die terug te begeleiden naar de kust. Het schip van de kustwacht zou daarbij zijn gehinderd door een boot van de Duitse hulporganisatie Sea Watch. De vrijwilligers wilden de migranten meenemen naar Europa, omdat Libië niet veilig zou zijn.

Waarschuwing

Sea Watch zegt dat de Libiërs een gevaarlijke manoeuvre maakten en bijna een aanvaring veroorzaakten, zonder dat er eerst een waarschuwing was gegeven. "Ze hebben onze bemanning in gevaar gebracht", zegt een woordvoerder. De organisatie heeft een filmpje van het incident op Twitter gezet.