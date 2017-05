Twee gewonden en twee koeien dood door giftig gas in Berlicum

In een stal in Berlicum is woensdagavond bij het mengen van mest een giftig gas vrijgekomen. Twee mensen raakten gewond en twee koeien gingen dood. Meerdere brandweerwagens en ambulances werden opgeroepen.

In de stal waren vier mensen tijdens van het voorval. Twee mensen zijn naar het ziekenhuis in Den Bosch gebracht. Zij zijn er niet ernstig aan toe.

"Bij het mengen van mest kunnen er gevaarlijke stoffen vrijkomen", vertelt een brandweerwoordvoerder tegen Omroep Brabant. Die stof wordt ook wel H2S genoemd, oftewel waterstofsulfide. H2S blijft laag boven de grond hangen, wat de dood van de koeien verklaart. "Omdat de dieren daar dichterbij zitten, is het voor hen gevaarlijker."

Het terrein was korte tijd afgezet. De stal is inmiddels helemaal gelucht.