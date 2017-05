Rotterdam en Bloemendaal winnen eerste play-off-duel

"Dit is zoals we wilden beginnen", zegt Rotterdam-coach Albert Kees Manenschijn. "Maar eerlijk is eerlijk: deze wedstrijd had ook de andere kant op kunnen vallen. Degene die de eerste goal zou maken, wint. Gelukkig waren wij dat."

Bloemendaal verslaat Kampong

Bloemendaal, dat als koploper van de reguliere competitie de play-offs is ingegaan, behaalde in Utrecht een zwaarbevochten 3-2 zege op Kampong.

Na de openingsgoal van Tim Jenniskens nam de thuisclub door twee rake strafcorners van Martijn Havenga namelijk brutaal de leiding over. Maar kort daarna stelden Jasper Brinkman en Thierry Brinkman orde op zaken voor de titelfavoriet.