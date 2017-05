Tilburgse app bepaalt hoe lang stoplicht groen blijft

In Rotterdam heb je stoplichten met warmte-sensoren, in Utrecht staat een paal die meet hoe hard je moet rijden om het groene licht nog te kunnen halen en ook Tilburg heeft nu 'slimme' stoplichten. De gemeente is een proef begonnen waarbij ouderen en mensen die slecht ter been zijn, een app kunnen gebruiken om veilig over te steken.

Er komen bij de gemeente regelmatig klachten binnen over stoplichten die voor veel mensen te kort op groen staan. Met de app moet daar verandering in komen.

Via de app krijgt het verkeerslicht door dat er iemand in de buurt is en hoelang die persoon er over doet om over te steken. De app bepaalt dan hoelang het verkeerslicht op groen blijft staan.