Real overleeft grimmig voetbalgevecht en gaat naar CL-finale

In de finale, op 3 juni in het Millennium Stadium in Cardiff, neemt Real het op tegen Juventus dat in de halve finales duidelijk te sterk was voor AS Monaco.

Dat is een herhaling van de finale van de finale van 1998 in de Arena in Amsterdam. Toen won Clarence Seedorf met Real Madrid met 1-0 van het Juventus van Edgar Davids en Zinedine Zidane.

Illuster rijtje

Real Madrid is de zevende ploeg die zich sinds de invoering van het miljoenenbal in 1992 voor minimaal twee opeenvolgende finales plaatst. AC Milan (1993, 1994 en 1995), Ajax (1995 en 1996), Juventus (1996, 1997 en 1998), Valencia (2000 en 2001), Manchester United (2008 en 2009) en Bayern München (2012 en 2013) gingen de Madrilenen voor.

Nog nooit wist een club twee keer op rij de Champions League te winnen.