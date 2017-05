'Nu veel meer druk op dat laatste eindexamenmoment'

Joppe heeft zich wekenlang helemaal in het zweet geleerd. Hij weet dat het nu moet gebeuren. "Ik ga knallen. Gisteren had ik mijn rijexamen, dat was ook al stressen. Mijn hoofd zit nu helemaal vol, er kan niets meer bij."

De examenscholier van het Ulenhofcollege in Doetinchem is niet de enige die stress tijdens de eindexamenperiode ervaart. Volgens Helen Bakker, docent Psychologie aan de Universiteit Utrecht, is de druk om te presteren bij eindexamens door de jaren heen toegenomen.

"Eigenlijk bouwt de druk zich al op vanaf het moment dat kinderen naar de lagere school gaan. Er wordt verwacht dat ze goed zijn in sport, goed in muziek en altijd maar bezig zijn. Die druk zie je ook terug bij eindexamens."