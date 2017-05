'Pibernik, je moet nog een rondje!'

Een sporter die te vroeg juicht. Eens in de zoveel tijd komt het voor. De gedachten gaan dan automatisch naar een schaatsbaan in de jaren tachtig waar een commentator een sporter toeschreeuwt: "Hilbert, je moet nog een rondje!". Maar het mag al niet meer baten.

Het overkwam vandaag Luka Pibernik in de vijfde etappe van de Giro d'Italia. Bij alle televisiekijkers, volgers en renners is het bekend dat er in Messina nog een plaatselijke ronde verreden moet worden.

Wat ze ook roepen, Pibernik rijdt door

Maar de 23-jarige Sloveen van de Bahrein-formatie is er niet van op de hoogte. Hij ziet dat hij een gaatje heeft op het peloton en met nog ruim zeven kilometer te gaan (hij denkt anderhalve kilometer) trekt hij vol door. Hij nadert de finishlijn en wat zijn ploegmaten ook roepen via de radio, inclusief zijn kopman Vincenzo Nibali, Pibernik rijdt door. En hij steekt zijn handen in de lucht. Om er enkele seconden later achter te komen dat hij niet gewonnen heeft.