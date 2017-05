Festival: Netflix mag niet meer naar Cannes zonder bioscoopfilms

Films van Netflix mogen vanaf volgend jaar mogelijk niet meer meedingen naar de Gouden Palm op het filmfestival van Cannes. Tot woede van de Franse bioscoopbranche zijn voor het eerst twee Netflix-films ingezonden voor het festival, dat volgende week begint.

De sector is kwaad, omdat die films alleen worden gestreamd naar Netflix-abonnees en niet worden vertoond in bioscopen. De bioscopen noemen dat een "gevaar voor het hele ecosysteem".

Festivaldirecteur Thierry Fremaux had gehoopt dat Netflix op de een of andere manier een bioscooppremière zou organiseren voor de ingezonden films The Meyerowitz Stories en Okja. Maar vandaag liet hij weten dat daarover geen overeenstemming was bereikt. Dat staat ook op de website van het filmfestival.

Bioscopen

"Vanaf volgend jaar worden geen films meer geaccepteerd als er niet de garantie is dat ze ook worden vertoond in Franse bioscopen", zei Fremaux.