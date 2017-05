Morgen Europa, maar eerst moet OG3NE scoren bij de vakjury

De generale repetitie van de hele show verliep niet helemaal lekker, zegt Van der Zande. "In de openingsact hebben ze bekende Songfestivalliedjes in een Oekraïens jasje gestoken, met een koor, dansers en muzikanten. Bij elkaar misschien wel honderd mensen. Dat ging een paar keer fout en moest dan weer over. Daardoor liep alles uit. Het was ook rommelig, op een gegeven moment stond er zo'n 50 man op het podium."

Zo'n rommelige repetitie is dan ook vervelend voor de artiesten. "De dames van OG3NE waren al op weg naar het podium, maar ze moesten weer terug naar de kleedkamer omdat het nog niet klaar was. Uiteindelijk zette bij het optreden een van de zusjes iets te vroeg in, maar daarna verliep hun optreden zo goed als vlekkeloos."