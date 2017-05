NAVO denkt na over extra troepen voor afglijdend Afghanistan

De NAVO neemt binnen enkele weken een besluit over het sturen van extra troepen naar Afghanistan. De militaire leiding van het bondgenootschap heeft daartoe een verzoek ingediend en dat hebben de lidstaten nu in beraad, zegt secretaris-generaal Stoltenberg.

Het zou gaan om enkele duizenden militairen. Stoltenberg benadrukt dat er hoe dan ook geen nieuwe vechtmissie komt, maar dat het gaat om een mogelijk uitbreiding van de trainingsmissie. Daaraan doen ook Nederlandse militairen mee.

De NAVO is nu met 13.000 militairen actief in Afghanistan. Bijna driekwart van hen is Amerikaans. Het Pentagon zou president Trump hebben geadviseerd om 3000 tot 5000 extra manschappen te sturen, maar Trump heeft daarover nog geen besluit genomen. De kwestie komt waarschijnlijk aan bod tijdens de NAVO-top in Brussel op 25 mei.

Taliban

Het verzoek van Kabul komt op het moment dat de Taliban opnieuw aan kracht lijken te winnen. Het Duitse persbureau DPA meldt dat de noordelijk gelegen stad Kunduz voor de derde keer in twee jaar in handen dreigt te vallen van de terreurbeweging, die aan een lente-offensief is begonnen. DPA citeert een lokale bestuurder die zegt dat aan de rand van de stad wordt gevochten en dat meerdere checkpoints door de Taliban zijn omsingeld.

Het Duitse leger was tot 2013 actief in Kunduz. Na de aftocht heroverde de Taliban de stad al twee keer, al was dat steeds voor korte duur.

Vorige maand leed het Afghaanse leger ook flinke verliezen bij gevechten rond Mazar-e-Sharif. Daarbij kwamen zeker 135 militairen om het leven.